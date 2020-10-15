Mucize Doktor 34. yeni bölüm fragmanı geldi! İşte Mucize Doktor 33. son bölümde yaşananlar…

FOX ekranlarının sevilen dizilerinden Mucize Doktor bu akşam 33. son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Mucize Doktor dizisinin son bölümünde, Berhayat Hastanesi’nde değişim rüzgarları eser ve ekipler vakalarını tamamlayabilmek için kıyasıya yarışırken Nazlı’nın rakip takımında olmak Ali’nin adaptasyon yeteneklerini sonuna kadar sınayacaktır. İşte Mucize Doktor 34. yeni bölüm fragmanı izleme linki…

MUCİZE DOKTOR 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Nazlı kazadan daha büyük bir şok yaşadı. #MucizeDoktor‘un yeni bölüm fragmanı yayında. @foxturkiye pic.twitter.com/ypYtCJwDwv — Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) October 15, 2020



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başhekimliğini ilan eden Tanju hastanede sert bir değişim süreci başlatır; yeni düzene adapte olabilenler kalacak, olamayanlar yeni maceralara yelken açacaktır.

İlk iş cerrahide kimin en iyi olduğunu bulmaktır ve Tanju’nun bastırışıyla Ferda’yla Ferman bir iddiaya tutuşurlar. Hocalar asistanlarını seçerler ve yarış başlar. Berhayat Hastanesi’nde değişim rüzgarları eser ve ekipler vakalarını tamamlayabilmek için kıyasıya yarışırken Nazlı’nın rakip takımında olmak Ali’nin adaptasyon yeteneklerini sonuna kadar sınayacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU

Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosunda; Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Özge Özder, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu gibi isimler yer alıyor.

Bu güçlü isimlerin yanı sıra Mucize Doktor dizisinin yeni sezonuna iki isim daha dahil oldu. Hakan Kurtaş ve Seda Bakan bu sezon izleyiciyle buluşacak.