Mucize değişim

■ Pervin SÜMER/KORKUSUZ

Astrolog Yasemin Koca’nın 20 yıl önceki halini görenler şok geçirirken; 1 çocuk annesi kadın, “İmkansızı başardım” dedi.

Mersin’de yaşayan 38 yaşındaki astrolog Yasemin Koca’nın 18 yaşındaki kilolu fotoğrafları ile şu anki halini karşılaştıranlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 14 yaşında bir oğlu olan Koca’ya bu değişimin sırrını sorduk, şunları anlattı: “Ben 11 yaşında aile baskısı ile mecburiyetten başımı kapattım.

BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ

25 yaşında evlendim ve eşimin isteği ile başımı açtım. Ve o anda hayata farklı gözlerle bakmaya başladım, bilinçaltıma yerleştirdiğim düşünce ile zayıflamaya başladım. Doyduğumu ve yeterli geldiğini bilinçaltına yerleştirdim ve midem küçüldü. Az yemek yetiyormuş. 89 kiloyken 2 ay içinde 37 kilo verdim.”

Yasemin Koca, “Kendinizi nasıl görürseniz başkaları da öyle görür. Kendinizi sevin başaracağınıza inanın. Hayatta bazı şeyler zordur, ama imkansız değildir” dedi.