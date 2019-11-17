Mucize bakan icatlarına devam ediyor…

Bugün Pazar…

Size çok keyifli bir buluştan söz edeceğim.

Buna “Mucize Bakan’ın mucize istihdam ve üretim artışı metodu” da diyebilirim…

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Efendim…

Küresel ekonomi çevrelerinde “Türkiye’nin Mucize Bakanı” olarak adlandırılan Maliye ve Hazine Bakanımız Sayın Berat Albayrak necip Türk milletini en kısa zamanda ve yoldan refaha ulaştıracak yeni bir metod/yöntem/sistem icat ettiler…

Bu mucize metodun/yöntemin/sistemin kısa adı: “EÜVİST”…

Yani…

“Esnek Üretim ve istihdam”…

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Bu model (Tabii ki Mucize Bakan’a göre) işçilere “Esnek çalışma saatleri” imkânı tanıyor…

Aynı model patronlara ise “Esnek sayısal istihdam modeli” olarak anlatılıyor…

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Meselâ, işçilere diyor ki muhterem Mucize Bakanımız:

“Günde 8 saat çalış da işe saat kaçta gidersen git patron sana karışamayacak, ücretini tam ödeyecek”…

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Patrona ise şöyle diyor:

“İşçi sendikası senin işten çıkarmalarına, üretimi eksiltme veya arttırma kararlarına karışamayacak”…

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Patronları bilemem ama emekçiler buna çok sevinecek…

Neden mi?..

Anlatayım o halde…

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Bağdat Caddesi’ndeki evinden çıkan bir işçi sabah ilk önce çocuğunu koleje bırakacak…

Sonra bir kafede oturup bir fincan latte ya da espresso içecek…

Sonra sosyal medyada biraz gezinecek…

Ve en nihayetinde de…

İthal malı arabasına atlayıp işe gidecek…

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Bir de bu hükümete halen muhalefet ediyor bu işçiler…

İşçi milleti abi…

Nankör oluyo…

KAFANIZ MI KARIŞTI?..

Bir bünye düşünün…

Ne kadar çok yemek yerse o kadar zayıflıyor…

Ne kadar aç kalırsa o kadar şişmanlıyor…

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Türkiye ekonomisi de aha işte aynen öyle…

Ne kadar çok zam yapılırsa, enflasyon oranları o kadar çok düşüyor…

İster inan ister inanma…

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Yemin mi edeyim?..

Yok abi neden yemin edecekmişim?..

Doğru söz yemin gerektirmez ki…

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Kafanız mı karıştı?..

Valla benim de karıştı ama ne yapayım abi?..

Asrın lideri Cumhurbaşkanımız öyle diyo…

Mucize bakanımız öyle diyo…

TÜİK öyle diyo…

O muhterem Türk Büyükleri öyle diyolarsa onlardan daha iyi bilecek halim yok ya…

El mecbur inanacağım…

Sıkıyorsa inanmayayım…

YAZI YAZMAK ÇOK KOLAY ÇÜNKÜ…

Meslektaşlarıma da aynı sual soruluyor mu bilmem…

Ama bana en sık yöneltilen soru şu:

“Yahu günde 3 video çekiyorsun ve bir de Korkusuz’a yazılar yazıyorsun; bu kadar konuyu nereden buluyorsun?..”

Onlara Ahmet Kaya’nın bir sözüyle cevap veriyorum:

“Türkiye’de toplumsal içeriği olan şarkılar yapmak için üstün yetenekli olmanız şart değil, haberleri dinleyin yeter.”…

O KADARCIK KUSUR KADI KIZINDA DA OLUR

Biliyor musunuz, öldürülen IŞİD lideri Bağdadi’nin bütün akrabaları Türkiye’de yaşıyormuş…

Bunlardan 25’i gözaltına alınmış, dördü tutuklanmış…

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Canlarım benim…

Suriye’de “Güvenlikli Bölge” kuramadık diye enseyi karartmayın…

Bakın işte Türkiye’de kurmuşuz…

Tek kusurumuz…

Bunu IŞİD liderinin akrabaları için yapmış olmak…

O kadarcık kusur kadı kızında da olur…

VOLKSWAGEN CEO’SUNU TERCÜMEMDİR…

Volkswagen CEO’su Herbert Diess, “Türkiye’de fabrika kurma kararı almazsak araçları mevcut fabrikalarımızda üretiriz” açıklamasında bulunmuş.

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Tercüme ediyorum:

“Suriye’de otonom Kürt bölgesi kurulmasını kabul edin biz de fabrikamızı sizin ülkenizde kuralım… Aksi halde hmmmmmm (Bu arada işaret parmağı ileri doğru uzatılmış el yüzümüze doğru sallanır)…. Başka yere kurarız haaaa…”

SİZ BULUR MUSUNUZ?..

Hüsmen kafasını şapkasını çıkarmadan kaşırmış…

Ramiz sormuş:

“A be aaretlik sen neden çıkarmazsın şapkanı kafanı kaşırkene”…

“A be kapçık aazlı sen kıçını kaşırkene pantolonunu çıkarı mısın?..”

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Canlarım be…

Ben bu fıkrayı uyduracak bir ekonomik ya da politik durum bulamadım…

Siz bulur musunuz?..