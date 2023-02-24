Mücadelem bu kafa ya da bu kafasızlarla…

Beri bak Ahmet Hakan…

Ali Erbaş’ı eleştirenleri eleştir…

Erdoğan için:

“Gereğini yerine getir…”

Bunlar senin:

Hak ve özgürlük alanına girer…

Ama…

★

Bencil hesapların uğruna…

Başkalarını:

Suçlama…

İftira atma…

Dedikodu yapma…

★

Ben de o haddini bilmezi eleştirenlerden biriyim:

Ancak…

28 Şubat sürecinde sen ortalıkta yokken…

28 Şubat savcılarıyla…

Pusuya yatmış…

Tarabya’da…

Nişantaşı’nda keyif çatarken…

İnançları…

Başı örtülü kızlarımızı…

Kadınlarımızı:

Koruyan ben mi:

Din düşmanıyım?..

★

İşine bak…

İşine…

★

Bilmelisin ki…

Hatta bilirsin ki:

Hedefim:

Din de değil…

Ali Erbaş da değil…

★

“Ali Erbaş” benim için:

Yürüyen bir kadavra…

Ama…

★

Halkın vergilerinden aldığı ballı kaymaklı maaşlarla…

Halkı uyutmaya kalkışmasını…

Atatürk’ü…

Ve bilimi aşağılamasını…

Din adına…

Başka bir dinin kutsalı olan Ayasofya’da minbere…

Elinde kılıçla çıkmasını:

Kabul edemem…

★

Yani tosunum…

Hedefim ne din…

Ne Ali Erbaş…

★

Mücadelem:

Din kurumunu yerlerde süründüren…

Halkı ise:

Uyuması için pışpışlayan…

Atatürk’e…

Ve…

Bilime düşman bu:

Kafa…

Ya da:

Bu kafasızlar…

★

NOT:

Bak Ahmet:

Döneklik de özgürlüğün bir parçasıdır…

Ama:

Fikren döneklik…

Seninki gibi:

Cismen döneklik değil…

Dünün tweeti

Dr. Sinan Oğan

@DrSinanOgan

Twitter, Ekşi Sözlük gibi platformları kapatmak bu hükümetin eleştiriye olan tahammülsüzlüğünü gösteriyor. Eleştirinin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Elbette hakaret içeren bazı yazıları da kabul etmemiz mümkün değil! Ama bu, kapatmayı gerektirmez.

Hasta ruh

Bir erkek ya da kadının bekâr olması…

Tabii ki o kişinin:

Tercihidir…

★

Bekârlık…

Bir kişiyi:

“Kötü” yapmaz…

Ama…

★

Yalnızlık:

“Hastalıktır…”.

★

Bir kişi (Kadın veya erkek fark etmez) düşünün…

Bekâr…

Ama:

Yalnız değil…

★

Seviyor…

Seviliyor…

Elinden tutup yürüyüş yapacağı bir:

Arkadaşı var…

★

Zaman zaman gözlerinin içine bakıp:

“Seni seviyorum” dediği biriyle beraber…

Ya da…

Gözlerinin içine bakan ve:

“Seni seviyorum” diyen biriyle yaşıyor…

★

Çocuk da önemli değil…

Çünkü çocuk sahibi olmak…

Ya da olabilmek de kişinin elinde değil…

Ancak…

★

Biriyle el ele dolaşabilmek…

Diz dize oturabilmek…

Göz göze gelebilmek…

Ve…

“Seni seviyorum” diyebilmek:

Kişinin elinde…

★

Hayatı boyunca:

Kimseyle el ele yürümemiş…

Kimseyle diz dize oturmamış…

Kimseyle göz göze gelmemiş…

Kimseye:

“Seni seviyorum” dememiş…

Kimse kulağına:

“Seni seviyorum” diye fısıldamamış biri:

Hasta ruhludur…

★

Hasta ruhlu kişi ise: Kötü kişidir…

Ona: Bir ülke emanet edilemez…

Hatta:

Şapka bile emanet edilemez…

Kapatılır mı?

Ekşi Sözlük:

Bazı kişilere…

Hakaret ve küfredildiği gerekçesiyle:

“İletişime kapatıldı…”.

★

Bakalım:

Rakip politikacılara…

Hakaret ve küfreden muktedirler de:

İletişime kapatılacak mı?..

Birbirlerini yiyorlar

Kölelik neredeyse:

İnsanlık tarihi kadar eski…

Ancak…

★

yüzyıla kadar kölenin rengi olmazdı… yüzyılla birlikte…

Afrika’nın yerli egemenleri…

Batılı toprak sahiplerine…

Yüzyıldan itibaren de…

Sanayicilere:

Köle satmaya başladılar…

★

Afrikalı egemenler kol gücü satıyor…

Batılılar da onlara:

Teknolojik şiddet üreten…

Modern silahlar:

Veriyorlardı…

★

yüzyıla gelindiğinde…

Batılı egemenler…

Afrikalıların topraklarını…

Ve…

Kıymetli madenlerini aldılar…

Onlara:

İnciller verdiler…

★

yüz yıla gelindiğinde…

Batılıların elinde:

Afrikalıların toprakları…

Afrikalıların elinde ise:

Batılıların verdiği:

İnciller vardı…

★

Peki…

Ya Müslümanlar ne yaptılar bu arada?..

Onları ne siz sorun…

Ne ben söyleyeyim…

Çünkü onlar:

Bir ellerinde Kuran…

Bir ellerinde bayrak:

Birbirlerini yiyorlar…

Bunu not ediniz

Yıl 2016…

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi…

Erdoğan Ailesi’nin yönetimindeki:

TÜGVA ve TÜRGEV’e ait yurtların kirasının ödenmesi için:

Karar aldı…

★

Sayıştay…

2019 ve 2020 yılında…

Belediyede inceleme yaptı…

Kira ödemelerinin usulsüz olduğuna karar verdi…

★

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri…

İki vakfa yapılan yaklaşık 860 bin liralık kira yardımını…

Belediye’ye ödeyecekler…

★

Peki…

Öderler mi?..

Ben:

“Ödemezler” diyor…

Müstakbel cumhurbaşkanına sesleniyorum…

Lütfen…

Siz de:

Bunu not ediniz…

Ekonomiye fren

İktisatta:

“Azalan Randıman kanunu” adında bir kuram vardır…

Bu ilkeye göre:

İdeal kapasite düzeyine ulaşıldıktan sonra…

Üretimi arttırmak için, bir faktör eklemek…

Üretimde:

Daha fazla artışlarla sağlamayacağı gibi:

Verimliliği düşürür…

★

Halkımız buna:

“Nerede çokluk orada b.kluk” der…

★

Şu gördüğünüz dernek ve vakıflar…

Ülkenin verimliliğini düşürürken:

İsraflarıyla…

Ekonomiye fren oldular…

Anladınız siz

Antalya, Giresun, Ankara ve Konya’da 4 alan…

Erdoğan tarafından:

Turizm Bölgesi ile Koruma ve Gelişme Bölgesi ilân edildi…

★

Canlarım…

Doğru kararlar…

Yanlış kişi tarafından…

Ve…

Tek imzayla alınırsa…

Doğru sonuç vermez…

★

Ne dediğimi:

Anladınız siz…

Teslim olan

Batılılar kadere inanırlar…

Ama…

Kaderle:

Savaşırlar da…

Yani:

Teslim olmazlar…

★

Müslümanlar ise…

Kaderle savaşmanın günah olduğuna inanır…

Teslim olurlar…

Çünkü…

Müslüman’ın kelime anlamı:

Teslim olandır…

Soma’yı unutmayın

Depremin gerçek sorumluları:

Halkın:

Çıkarcı…

Bencil hesapçı…

Muhteris olan bir bölümüyle…

Politikacılar…

Ve…

Onların emrindeki bürokratlar:

Yine vıcık vıcık halk dalkavukluğu yaptılar…

Ve:

★

Ölümlerden…

Yıkımlardan:

Teslim oldukları Allah’ı:

Sorumlu tuttular…

★

Yakında seçim var…

Bu olan bitenin gerçek suçlularının…

Halkın işte o bölümü:

Olup olmadığını…

Bir kere daha:

Göreceğiz…

★

Son söz:

Soma’yı:

Unutmayın…