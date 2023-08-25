Muayene ücreti ve tıbbi malzeme bedelleri artırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nca, muayene ücretleri, tedavi işlemleri ve sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinde artış yapıldı.

SGK Başkanlığı’nın Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliği, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; ‘Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi’nde yer alan vaka başı muayene tutarlarında artış yapıldı.

‘Hizmet Başı İşlem Puan Listesi’nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bununla ilişkin genel tetkikler, sünnet, kadavradan donör temini gibi işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde de artışa gidildi.

11 MİLYAR LİRA İYİLEŞTİRME SAĞLANDI

‘Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi’nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği işlemleri, yoğun bakım işlemleri ve hemodiyaliz işlemlerine ait işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artış yapıldı. ‘Diş Tedavileri Puan Listesi’nde yer alan tüm işlem kodları da arttı. Genel Sağlık Sigortalılarının hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinde artış yapılarak yaklaşık 11 milyar lira iyileştirme sağlandı.

‘HİZMET KALİTEMİZİ İYİLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, “Sağlık Uygulama Tebliğinde yaptığımız yeni düzenlemelerle hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeye ve vatandaşlarımıza kolay ulaşabilecekleri sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz” dedi. (DHA)