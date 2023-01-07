MTV ilk taksit ödemeleri için son gün ne zaman?

Motorlu taşıtlar ve rgisinin ( MTV ) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırma sına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak Salı gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2023 yılına ait MTV ‘nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023’te başladı.

MTV , taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin ve rgi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV , ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Bu kapsamda ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü sona erecek.

Söz konusu ve rgi, İnteraktif Ve rgi Dairesinden ve ya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ve rgi tahsiline yetkili bankalar, ve rgi dairesi ve zneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

Geçerli MTV tarifesi

Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9’luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.

Buna göre, 2023’te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.

Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira ve rgi uygulanacak.

Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar yapılacak.

Yapılandırma da taksit ödemeleri ve KDV beyanname ve rme süreleri

Damga ve rgisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin ve rilme ve tahakkuk eden ve rgilerin ödenme sürelerinin son günü de 26 Ocak olarak belirlendi.

Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Ve rgisinin beyanı ve ödemesinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Bunun yanı sıra 7256 sayılı yapılandırma da 13’üncü, 7326 sayılı yapılandırma da da 9’uncu taksitler ay sonuna kadar ödenecek.