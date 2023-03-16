MSB’den ‘Irak’ın kuzeyinde helikopter düştü’ iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Irak’ın kuzeyinde TSK’ya ait helikopterin düştüğü’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın birtakım sosyal medya hesaplarında ‘Irak’ın kuzeyindeki Duhok’ta TSK’ya ait helikopterin düştüğüne’ ilişkin iddia yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK’ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.

(DHA)