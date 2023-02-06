MSB’den deprem açıklaması: İnsani Yardım unsurları göreve hazır
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MSB’den deprem açıklaması: İnsani Yardım unsurları göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Millî Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Millî Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi  oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır.

TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.” (ANKA)

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