MSB: Yunanistan’dan Türkiye’ye sızmaya çalışan 4 kişi yakalandı
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MSB: Yunanistan’dan Türkiye’ye sızmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan’dan Türkiye’ye sızmaya çalışan 2’si PKK/KCK/YPG, 2’si FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Yasa dışı yollarla Yunanistan’dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, diğer 2’sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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