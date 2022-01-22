MSB: Yasa dışı sınırı geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı
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MSB: Yasa dışı sınırı geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay’da yasa dışı yollarla sınırı geçme teşebbüsünde bulunan 1’i DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hatay’da görevli hudut kartallarımız yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan 2 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi” denildi. (DHA)

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