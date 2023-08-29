MSB: Yalova’da eğitim uçağı acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yalova’da eğitim uçağının acil iniş yapmak zorunda kaldığını, 2 pilotun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yalova’da bulunan 126’ncı Eğitim Filo Komutanlığı’na ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçakta bulunan 2 pilotumuz iniş sonrası derhal Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek gerekli kontrolleri yapılmış, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır” denildi.

(DHA)