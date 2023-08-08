MSB: Taciz ateşi açan 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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MSB: Taciz ateşi açan 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Suriye’de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.

(DHA)

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