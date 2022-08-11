MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığınca, son 40 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 şahıs hududu geçemeden yakalandığını duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, Son 40 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 75’inin FETÖ, 28’inin PKK/KCK/YPG, 1’inin DHPKC ve 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. Öte yandan yakalananların geçmişteki meslek gruplarına göre dağılımı ise şu şekilde:

“22 öğretmen ihraç, 1 eğitim danışmanı, 3 özel sektör öğretmen, 1 öğretmen çalışmıyor, 2 mühendis, 2 doktor, 1 HvKK Üsteğmen ihraç, 2 J.Yzb. ihraç, 2 J.Asb. ihraç, 1 Yzb. ihraç, 1 Albay ihraç, 1 subay ihraç, 2 Asb. İhraç, 2 Polis ihraç, 1 Emniyet amiri ihraç, 1 ÇAYKUR şef ihraç, 2 şahıs elektrik teknikeri, 1 Polis Akademisi öğrencisi (ilişiği kesilmiş), 1 avukat, 1 hemşire, 1 üniversite memuru, 4 serbest meslek, 1 zabıt katibi ihraç, 1 memur ihraç, 1 TRT yayın görevlisi ihraç, 2 Komiser ihraç, 1 tapu memuru ihraç, 1 sağlık çalışanı ihraç”. (İHA)