MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi. (DHA)

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