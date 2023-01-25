MSB: PKK/YPG’li 7 terörist etkisiz hale getirildi

MilliSavunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek” denildi. (DHA)