MSB: PKK/YPG’li 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz” denildi. (DHA)