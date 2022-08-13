MSB: PKK/YPG’li 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz” denildi. (DHA)
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