MSB: PKK/YPG’li 12 terörist etkisiz hale getirildi
Haberler Gündem

MSB: PKK/YPG’li 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakan Akar’dan yeni yıl mesajı

Bakan Akar’dan yeni yıl mesajı

İstanbul’da zincirleme trafik kazası: biri bebek iki yaralı 

İstanbul’da zincirleme trafik kazası: biri bebek iki yaralı 

Şanlıurfa’da trafo patlaması korkuya neden oldu

Şanlıurfa’da trafo patlaması korkuya neden oldu

MSB: PKK/YPG’li 12 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem