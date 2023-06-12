MSB: PKK/YPG’li 12 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: PKK/YPG’li 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG tarafından dün yapılan roket saldırısının ardından gerçekleştirilen meşru müdafaa atışlarında 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12’ye yükseldi” denildi. (DHA)

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