MSB: PKK mağarası etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi hudut hattında terör örgütü PKK’ya ait mağaranın kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hem sınır ötesinde hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Hakkâri/Şemdinli hudut hattında Kahraman Komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK’ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi” denildi.