MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Teröristler, hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar” denildi.

(DHA)

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