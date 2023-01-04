MSB: Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve Er Halil Seltan şehit oldu
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MSB: Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve Er Halil Seltan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya’da bugün meydana gelen bir trafik kazasında İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve İkmal Er Halil Seltan’ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB, Konya’da meydana gelen bir trafik kazası sonucu İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve İkmal Er Halil Seltan’ın şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

“Konya’da 4 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşlarımız İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve İkmal Er Halil Seltan şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhâl hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.”

(ANKA)

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