MSB: Irak’ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak’ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı teröristin, SİHA’larla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK´ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK’lı terörist, SİHA´larımızla etkisiz hale getirildi” denildi.

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