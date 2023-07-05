MSB: Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irakın kuzeyinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi” denildi. Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

(DHA)

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