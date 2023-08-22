MSB: Hudutlarda 7’si PKK/KCK, 2’si FETÖ mensubu 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7’si PKK/KCK, 2’si de FETÖ terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan 7’sinin PKK/KCK, 2’sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.

(DHA)