MSB: Hudut hattında silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Iğdır ve Hakkari sınır hattında silah ve mühimmatın yanı sıra uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamaya göre, hudut birliklerince keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor. Son olarak Van, Iğdır ve Hakkari’deki sınır birliklerince yapılan çalışmada; birçok silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildi.

Çalışmalarda 64 pompalı tüfek, 22 av tüfeği ile 50 fişek, 9 piyade tüfeği ile 27 şarjör, 500 mermi ve 1 tambur, 1 makineli tüfek, 13 el bombası, 1 havan silahı, 8 roket sevk fişeği, 9 roket mermisi, 20 yedek namlu, 47 tahrip mühimmatı, 13 el bombası fünyesi, 12 uçaksavar mermisi, 8 dipçik, 2 kilogram barut, 200 metre infilaklı fitil, 1 jeneratör ve 5 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirildi. (DHA)