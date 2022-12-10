MSB duyurdu: PKK/YPG’li terörist Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu: PKK/YPG’li terörist Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi

Suriye’de etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li teröristlerden birinin, örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin yönetici kadrosundaki Fehmi Muhammed olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li teröristlerden birinin, örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek.” ifadelerine yer verildi. (AA)

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MSB duyurdu: PKK/YPG’li terörist Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
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