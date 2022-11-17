MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak ‘ın şehadet haberi, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Şehit İnak ‘ın (28) babası Ökkeş ve annesi Hüsne İnak ‘ın, ilçeye bağlı Gümüş köyündeki evine giden askeri yetkililer, acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde aileye verdi.

İnak ‘ın ailesinin yaşadığı eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Ailenin akrabaları ve yakınları da taziye için eve geldi.

Şehit İnak ‘ın cenazesinin, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Gümüş köyünde toprağa verileceği belirtildi.

(AA)