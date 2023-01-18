MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri açıklandı
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MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerlerinin belirlendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlar, e-Devlet Kapısı’ndan ve askerlik şube başkanlıklarından açıklanmıştır” denildi. (DHA)

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