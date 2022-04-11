MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Haberler Gündem

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 1 PKK’lı teröristin de silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirilirken, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist de SİHA ile etkisiz hale getirildi” denildi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Tek katlı evde balık istifi 35 kaçak göçmen yakalandı 

Tek katlı evde balık istifi 35 kaçak göçmen yakalandı 

Sıcaklıklar 15 derece birden düştü

Sıcaklıklar 15 derece birden düştü

Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem