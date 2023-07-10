MSB: ‘Batman Serzan Mava’ kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

IRAK’ın kuzeyinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, PKK’nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından ‘Batman Serzan Mava’ kod adlı terörist Ferit Yüksel, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist varlığı tespit etti. ‘Teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından, terörist saklandığı mağarada komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristin geçen sene etkisiz hale getirilen ‘Siyabend’ kod adlı PKK’nın sözde Zap bölge sorumlusunun yakın adamlarından, bölgedeki haberleşmeyi sağlayan muhabereci ‘Batman Serzan Mava’ kod adlı Ferit Yüksel olduğu belirlendi.

2 teröristin geçmiş yıllarda saklandıkları bir mağarada çekilen fotoğrafı bulundu.

(DHA)