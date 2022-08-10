MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir’in, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu belirtildi.

MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 06 Ağustos 2022 tarihinde arama- tarama faaliyeti sırasında meydana gelen EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Demir için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter’dan yayımladığı taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 9 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kaydetti. (DHA)