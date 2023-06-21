MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Haberler Gündem

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız” denildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Mehmet Şimşek’ten ‘HDP’ açıklaması: İlgili birimler çalışıyor

Mehmet Şimşek’ten ‘HDP’ açıklaması: İlgili birimler çalışıyor

İSKİ’den uyarı geldi: Baraj ve göllerde yüzmeyin

İSKİ’den uyarı geldi: Baraj ve göllerde yüzmeyin

Afyonkarahisar-Konya yolunda feci kaza! Ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar-Konya yolunda feci kaza! Ulaşıma kapandı

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem