MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPGli terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek” denildi. (DHA)