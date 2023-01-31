MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Haberler Gündem

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedefimiz orası’ parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Beş öğrencinin hayatını kaybettiği kazada şoförden ‘gürültü’ savunması

Beş öğrencinin hayatını kaybettiği kazada şoförden ‘gürültü’ savunması

7 yaşındaki Adara kömürlükte ölü bulunmuştu: Babası cinayeti itiraf etti

7 yaşındaki Adara kömürlükte ölü bulunmuştu: Babası cinayeti itiraf etti

İstanbul’da 21 ilçede aidatlar yüzde 100 üzerinde arttı

İstanbul’da 21 ilçede aidatlar yüzde 100 üzerinde arttı

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem