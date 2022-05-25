MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Haberler Gündem

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ‘çelikten pençeleri’ ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek” denildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Türkiye’nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı

Türkiye’nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı

MSB: PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi

3 kişiyi öldürüp, kaçan kuzen için kırmızı bülten talebi

3 kişiyi öldürüp, kaçan kuzen için kırmızı bülten talebi

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem