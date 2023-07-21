MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Haberler Gündem

MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” denildi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Adana’da kaldırıma çarpan sürücü hayatını kaybetti

Adana’da kaldırıma çarpan sürücü hayatını kaybetti

İzmir’de sahte paralarla yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir’de sahte paralarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, başcazgırı darbetti

Eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, başcazgırı darbetti

MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem