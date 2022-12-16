MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Haberler Gündem

MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye’de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu: 6 ay sonra öldü 

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu: 6 ay sonra öldü 

Erdoğan’dan İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili açıklama

Erdoğan’dan İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili açıklama

‘Cem Garipoğlu kaçırıldı’ şüphesi: Savcılık mezarının açılması talebini reddetti

‘Cem Garipoğlu kaçırıldı’ şüphesi: Savcılık mezarının açılması talebini reddetti

MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Gündem