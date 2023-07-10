MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçik, ‘ara, bul, yok et’ parolasıyla terör örgütü PKK’ya karşı mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

(DHA)