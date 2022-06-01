MSB: 14 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 14 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz” denildi.

(DHA)

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