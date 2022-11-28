MSB: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

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