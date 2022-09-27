MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz haline getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

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