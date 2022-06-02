MSB, 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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