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Motosikletli kapkaççılar telefonu böyle çaldı

Başakşehir’de motosikletli kapkaççılar kaldırımda bekleyen adamın telefonunu çaldı. Kapkaç anları güvenlik kamerasına yansırken, onlarca suç kayıtları olan şüpheliler yakalandı.

Başakşehir’de motosikletli 2 şüpheli 18 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde Abdurrahman H. ve Eyüp E. K. isimli 2 kişinin telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldı. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, 64 adet suç kaydı olan Rüstem T. ve 21 adet suç kaydı olan Serkan H.’yi 2 Şubat Perşembe günü Başakşehir’de yakaladı. Emniyetteki sorgulamaları biten şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kapkaççıların, kaldırımda bekleyen adamın telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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