Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Tayip Coşkun (19) hayatını kaybetti, arkadaşı Y.T. (17) ise ağır yaralandı.

Oltu ilçesi hastane kavşağında dün gece saatlerinde Tayyip Coşkun idaresindeki 07 COK 57 plakalı motosiklet ile Ebubekir Pirihan yönetimindeki 06 BS 6553 plakalı otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Coşkun ile arkasında oturan Y.T. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan gençlerden Tayyip Coşkun yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Y.T. ise Oltu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaza sonrası otomobilin sürücüsü Ebubekir Pirihan’ın ifadesine başvurdu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)