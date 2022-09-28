Motosiklet hırsızları benzinlikte polise yakalandı

Arnavutköy’de çaldıkları motosiklete yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren hırsızlar, o anda istasyonda bulunan polisin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelilerden biri kimlik soran polisten kaçarken, polisin peşinden koşma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Eylül günü Arnavutköy Hadımköy’de yaşandı. Bakırköy’de bulunan bir AVM otoparkından motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi, motosikletle Arnavutköy’e geldi. Daha sonra da Hadımköy – Beylikdüzü arasında bulunan bir akaryakıt istasyonuna girerek yakıt almaya çalışan şüpheliler, o şurada istasyonda bulunan sivil polislerin dikkatini çekti.

Yanlarına yaklaşan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı polislerin kendilerine kimlik sorduğu sırada şüphelilerden biri koşarak kaçmaya çalıştı. Polis kaçan kişinin peşinden bir süre koştuktan sonra istasyona geri döndü ve motosiklete binmeye çalışan diğer şüpheliyi yakaladı.

İstasyondan 400 metre uzaklıkta koşarak diğer şüpheliyi de yakalayan polisler, motosikletin çalındığını tespit etti. Motosiklet sahibinin, motosikletinin çalındığından dahi haberinin olmadığı öğrenildi. Çalınan motosiklet, Bakırköy’de sahibine teslim edilirken, motosikleti çalan 2 şüpheli ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin motosiklet hırsızlığından 5 adet kaydının olduğu ve arandığı belirtildi. (DHA)