Motorine zam yapıldı

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL’deki değer kaybı pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1,26 TL’lik zammın ardından, motorinin litre fiyatına da 84 kuruş zam yapıldı. Bu zamla motorinin litre fiyatı 24,08 TL’ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatına yapılan 84 kuruşluk zam, dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Motorinin litre fiyatı, yılbaşında 22,08 TL seviyesindeydi. Son gelen zamla birlikte yılbaşına göre motorin fiyatlarında yüzde 9’luk artış yaşandı. Motorinin pompadaki litre fiyatı 24,08 TL’ye yükseldi.

Benzinin litre fiyatına da dün 1,26 TL zam yapılmıştı. (ANKA)