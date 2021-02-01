Montero yaktı Uğurcan tuttu

Ligin iki formda takımı Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi beklendiği gibi heyecan fırtınasında geçti. Baker, yüzde 100’lük pozisyonu kaçırınca Trabzonspor, ‘Ben bu maçı bırakmam’ diye mesaj vermişti. Aboubakar’ın kafa golünün ardından ‘3 top bilardo’daki gibi Montero hem Ersin’i hem takımı yaktı. İkinci devrede de maçı bırakmayan Trabzon olunca Beşiktaş’ın işi zorlaştı. Hugo’nun golü Sergen Yalçın’ın tüm planlarını altüst etti. Beşiktaş telaşlandı. Bu durum da Trabzonspor’a yaradı. Her şey bir yana bir Uğurcan gerçeği var. Trabzonspor’un kalecisi, evladı, kurtarıcısı…. Muhteşem bir maç çıkardı yine. Kurtarışlarıyla Kara Kartal’ın formda hücumcularına duvar ördü. Uğurcan iyi bir maç çıkarırsa Trabzonspor’un yenilmediğini geçmişte birçok maçta gördük. Dün de Dolmabahçe’de öyle oldu…