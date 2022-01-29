Amerika tarihinde istifa eden tek başkan vardır.

Richard Nixon!

Rakibi Demokratların Washington’daki merkezine 5 hırsızı gece yarısı sokarak telefonlarına dinleme cihazı yerleştirmeye çalışırken yakalandılar.

Sonra hırsızlar öttü.

Niye girdiklerini tek tek itiraf ettiler.

★★★

Hırsızların girdikleri iş merkezinin adı Watergate’di.

O yüzden bu olay dünya tarihine “Watergate Skandalı” olarak geçti.

Ve uzun süren yargılamalar sonucunda hırsızların Nixon’la bağı tespit edildi.

Nixon daha fazla direnemedi.

Ve ABD tarihinin görevinden ayrılan ilk ve tek başkanı oldu.

İstifa etti.

★★★

Nixon’ın başkan olduğu yıllarda…

1972-1974…

Telefon dinleme bu kadar basit değildi.

Ayrıca ‘Hackerler’ iş başı yapmamıştı henüz.

Mail yoktu… Mesajlaşma nedir bilinmiyordu.

Neyi hackleyeceksin?

★★★

Nixon bu yüzden…

Rakibini alt etmek için kaba bir yasa dışı bir yola başvurmuştu.

★★★

Gelelim 2020’ye…

ABD’de Demokratların karşıtı bir gazeteci var.

Hatta hafiften Trump’çıdır…

Adı: Tucker Carlson.

Fox News’ın anchormen’i…

Seçimlerden hemen önce CIA tarafından izlendiği ortaya çıktı.

Kıyamet koptu.

NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) açıklama yapmak zorunda kaldı.

“Biz bir Rus ajanını izliyorduk. Onu izlerken Carlson izlemeye takıldı” dediler.

Ama gene de kamuoyu ikna olmadı.

Bir gazeteciyi izleyemezsiniz dediler.

NSA özür diledi.

★★★

Gelelim bizim Balıkçı Kahraman’a…

Ekrem İmamoğlu’nun kar afetinde yediği ünlü yemeğe…

Ben başından itibaren yemeğin yanlış olduğunu söyleyenlerdenim.

Ne zamanı…

Ne şekli…

Ne de krize dönüştükten sonraki kriz yönetimini doğru bulmadım.

İmamoğlu… Yemeği erteleyebilirdi… Ertelemedi…

Sonra İngiliz Büyükelçi’yle illa bir görüşme olacaksa Belediye binasında yapabilirdi…

Yok illa yemek olacaksa Belediye’nin Florya Deniz Köşkü gibi daha kurumsal bir yer seçilebilirdi.

Rumeli Kavağı’nda salaş balıkçı ne?

★★★

Yani bütünü yanlış…

Ama bütün bu olan bitenden daha vahimi ise mobese görüntülerinin ortalığa saçılmasıdır.

Nedir mobese görüntüleri?

Suçu önlemek veya suçluyu yakalamak için kullanılan görüntülerdir.

Ortada bir cinayet mi var?

Hırsızlık mı var?

Gasp mı var?

Hangi suç var ki devlet elindeki mobese görüntülerini servis ediyor?

Sadece muhalefet partisinin bir belediye başkanının haksız olduğunu ve yalan söylediğini ispatlamak için mobese görüntüsü paylaşılır mı?

Çok vahim.

★★★

Buna bir kez onay verdiniz mi artık tüm sokaklar BBG evine döner.

Hangi siyasetçi hangi lokantaya gitti?

Hangi siyasetçisinin eşi nereye alışverişe gitti?

Kimin kızı hangi bardan saat kaçta çıktı?

Evine saat kaçta girdi?

Parti binasından kimle çıktın?

Kimle buluştun?

Önünü alamazsınız…

★★★

Tamam Ekrem Bey hatalı… Yanlış yaptı… İhmali var vs…

Onun faturasını kamuoyu vicdanında öder…

Olmadı sandıkta öder…

Ama devletin elindeki mobeseyi ortalığa dökmesi telafisi mümkün olmayan yanlış bir yol açar…