MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama: Yaralılar var
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MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama: Yaralılar var

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda patlama meydana geldi.

Alınan ilk bilgiye göre, fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Patlamada yaralılar olduğu belirtildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı.

Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (AA)

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MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama: Yaralılar var
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