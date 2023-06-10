MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama: 5 şehit

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi.

Alınan ilk bilgiye göre, fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı.

5 işçi şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

“Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan Fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”

(AA)